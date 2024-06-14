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برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل تصل محطة الدنمارك

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل تصل محطة الدنمارك
14 يونيو 2024 14:30


كوبنهاجن (وام)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق يوم غد منافسات البطولة الخامسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024، وذلك في المركز الوطني الدنماركي للفروسية بمنطقة فيلهيلمسبورج.
تشارك في البطولة مجموعة من الخيول العربية من الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر خامسة بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والثانية في أوروبا، وتقام بالتزامن مع بطولة فيلهيلمسبورج الدولية 2024.
وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل سبتمبر الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل بطولة.
يذكر أن البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمتنزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الماضي، وشهدت مدينة سكوتسديل الأميركية البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين في مارس الماضي أيضاً، بينما أقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو الجاري بميدان الفروسية «لو جراند باركيه» بمدينة فونتينبلو الفرنسية.

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