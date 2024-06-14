مدرب المجر: على الورق ألمانيا وسويسرا المرشحتان لبلوغ دور الـ16



فرانكفورت (د ب أ)

قال ماركو روسي، المدير الفني لمنتخب المجر، إن منتخبي ألمانيا وسويسرا، هما الأوفر حظاً للصعود للأدوار الإقصائية عن المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024).

وصرح روسي للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) «على الورق، يجب أن تتأهل ألمانيا وسويسرا لدور الـ16»، مشيراً إلى أن فريقه سيتنافس مع اسكتلندا للحصول على المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

وتنص لائحة المسابقة، التي تستضيفها ألمانيا، على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في الدور الأول إلى مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وأضاف المدرب الإيطالي «في الوقت الحالي أعتقد أنه في مجموعتنا يمكن أن نصبح ثالث أقوى فريق إلى جانب اسكتلندا». وأوضح «حلمنا وهدفنا هو بلوغ دور الـ16 لقد أثبتنا أننا قادرون على هزيمة أي فريق. لكننا ندرك أننا ربما نخسر أمام أي منافس. نحن نبقي أقدامنا على الأرض ونركز على عملنا».