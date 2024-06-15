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أميركا تعلن تقديم مساعدات جديدة كبيرة لأوكرانيا

كامالا هاريس تصل إلى مقر انعقاد قمة سويسرا للسلام في أوكرانيا
15 يونيو 2024 17:49

أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، تقديم مساعدات تزيد قيمتها عن 1,5 مليار دولار أميركي مخصصة لقطاع الطاقة والشؤون الإنسانية والأمن المدني في أوكرانيا.
وأوضحت هاريس، التي تشارك في قمة حول السلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا على مدى يومين في منتجع بورغنستوك الجبلي الفخم، أن المساعدات تشمل 500 مليون دولار أميركي من الأموال الإضافية لقطاع الطاقة.
كما سيتم إعادة توجيه 324 مليون دولار من المساعدات التي أعلنت عنها بالفعل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتلبية احتياجات الطاقة العاجلة.
وقالت هاريس، في بيان "سيستخدم هذا التمويل لإصلاح منشآت الطاقة وزيادة إنتاج الطاقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وحماية البنى التحتية للطاقة".
وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية كذلك 379 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان أن هذه الأموال "ستسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الشعب الأوكراني".
وستمنح وزارة الخارجية مدعومة من الكونغرس، مبلغاً إضافياً قدره 300 مليون دولار يُخصص للأمن المدني الأوكراني.
وأكدت هاريس أن هذه الأموال "ستساعدهم على العمل بأمان على الخطوط الأمامية للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، وإغاثة المدنيين، وحماية المنشآت الحيوية لبنية التحتية الحيوية".

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المصدر: وكالات
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