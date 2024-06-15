"الأرصاد": سحب ركامية قد تصاحبها أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الاثنين، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصةً شرقاً بعد الظهر وقد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة نهاراً وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:38، والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:05 والمد الثاني عند الساعة 07:08، والجزر الأول عند الساعة 10:26 والجزر الثاني عند الساعة 00:26.