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حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى

حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الأضحى
15 يونيو 2024 22:57

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليُمن والبركات.
وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
كما بعث سموه، برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم.
 كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهذه المناسبة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

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