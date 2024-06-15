الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تهانٍ بالعيد

تهانٍ بالعيد
16 يونيو 2024 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يضاعف فرحة حجاج الإمارات بالاطمئنان على أوضاعهم وأحوالهم، ويهنئهم بأداء المناسك؛ ذلك أن راحتهم وسلامتهم أولوية لدى القيادة الرشيدة الحريصة على توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتأمين كل أسباب رفاهه وسعادته، وتحقيق الريادة والتفوق في جميع المجالات، وتعظيم المكتسبات الوطنية، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
نعبر عن فرحتنا بحلول عيد الأضحى المبارك، ونحن ننعم بالاستقرار في وطننا الغالي، ونجني خيرات التنمية، ونفخر بما تحققه دولتنا كل عام من إنجازات، بدعم ورؤية قيادتنا الرشيدة،  صاحبة المواقف الإنسانية النبيلة مع الشقيق والصديق، انطلاقاً من مبادئ وقيم راسخة تعلي قيم التعاون والتكاتف، وتؤمن بالعمل الجماعي في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وتعزيز فرص إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
يحل العيد، ونحن نمتلك الإرادة ونجدد العزم والتصميم على مواصلة مسيرة الخير والتقدم والرخاء، والمشاركة بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز سمعة ومكانة الوطن بتصدر المزيد من مؤشرات التنافسية العالمية، وزيادة وتيرة الإنجازات في كل قطاع، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولتبقى إماراتنا في المقدمة دوماً. وكل عام وأنتم بألف خير.

أخبار ذات صلة
اليوم.. ضيوف الرحمن يستقرون في منى ويرمون «جمرة العقبة»
غزة تستقبل عيد الأضحى مع استمرار الحرب وانتشار المجاعة
محمد بن زايد
الإمارات
الحج
الحجاج
العيد
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ حجاج الإمارات في رسالة نصية
اليوم 20:33
ضيوف الرحمن يؤودن ركن الحج الأعظم بالوقوف في جبل عرفات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. ضيوف الرحمن يستقرون في منى ويرمون «جمرة العقبة»
16 يونيو 2024
نازحون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بقطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
غزة تستقبل عيد الأضحى مع استمرار الحرب وانتشار المجاعة
16 يونيو 2024
علماء دين لـ «الاتحاد»: السعودية بذلت جهوداً مميزة لخدمة الحجاج
الأخبار العالمية
علماء دين لـ «الاتحاد»: السعودية بذلت جهوداً مميزة لخدمة الحجاج
16 يونيو 2024
فتى فلسطيني يقف بين أنقاض منزل مدمر في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا: نعمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط
16 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©