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الرياضة

موراي في «دائرة الشك»

موراي في «دائرة الشك»
17 يونيو 2024 10:12

لندن (د ب أ)

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أثار نجم التنس البريطاني أندي موراي الشكوك، حول جاهزيته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك رغم اختياره للفريق الذي سيشارك في دورة باريس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن موراي الذي أشار في فبراير الماضي إلى نيته الاعتزال، قد تم منحه بطاقة دعوة خاصة من الاتحاد الدولي للتنس لخوض منافسات الفردي في الأولمبياد في ملاعب «رولان جاروس»، وذلك بسبب كونه فائزاً سابقاً ببطولات «جراند سلام»، والميدالية الذهبية الأولمبية.
وأعلن الفريق البريطاني للتنس عن قائمة الفريق لمنافسات أولمبياد باريس، وبينما لا يمكنه اللعب حالياً سوى في منافسات الفردي، فإن البطل الأولمبي مرتين تم ترشيحه للعب في منافسات الزوجي برفقة زميله دان إيفانز.
وقال موراي في تصريحات خلال تواجده في نادي كوينز للتنس: «لست متأكداً بنسبة 100% من جاهزيتي».
وأضاف: «الأمر يعتمد نوعاً ما على الحالة البدنية التي سأكون عليها، وكيف ستسير الأمور في الأسابيع المقبلة، نعم خطتي هي اللعب ولكن الأمر ليس سهلاً».
وقال موراي: «سأكشف في الأيام الـ10 المقبلة موقفي من منافسات الزوجي، وما سيحدث بعد ذلك، أتمنى أن أحظى بفرصة اللعب مع إيفانز».
وأضاف: «نحن نلعب منافسات الزوجي هنا في فرنسا، لا أعرف ما إذا كنا سنلعب بطولات أخرى بعد ذلك، لم يتأكد الأمر بعد».

 

التنس
باريس
أولمبياد باريس 2024
أندي موراي
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