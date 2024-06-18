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تنافسية وتنمية

تنافسية وتنمية
19 يونيو 2024 00:01

قفزة كبيرة حققتها الإمارات في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً، بما يعكس استثنائية رؤية القيادة الرشيدة في تحفيز الجهود، وتحقيق الإنجازات، وتوفير جميع عوامل النجاح، للتقدم في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأداء الاقتصادي، كما يترجم هذا الإنجاز المهم مبادئ الخمسين، ويرسخ الإمارات سوقاً جاذباً للاستثمار، وحاضنة للكفاءات والمواهب، وبيئة مثالية للعيش والعمل.
حلول الإمارات ضمن الدول العشر الكبار في أكثر من 90 مؤشراً رئيساً وفرعياً، في التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، يؤكد نجاح السياسات الحكومية في تعزيز قدرة الدولة ومرونتها في التعامل مع المستجدات والمتغيرات، ويبرز سعيها الحثيث والدائم لبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، عبر استشراف المستقبل، وإعداد الخطط والاستراتيجيات، والاعتماد على الكفاءات الوطنية.
الإمارات في المقدمة، وتمضي نحو نموٍ متواصل في الناتج المحلي، ومزيدٍ من الانتعاش في السوق المحلية، وارتفاع مستوى الأداء المالي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية مع مختلف دول العالم، وتحقيق نهضة تنموية كبيرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والتقدم نحو المستقبل المزدهر بثقة وتفاؤل، ولتكون دولتنا نموذجاً تنموياً متفرداً.

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مؤشر التنافسية العالمي
الإمارات
تقرير التنافسية العالمي
التنافسية
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