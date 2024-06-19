«روزاليون» يهدي الإمارات لقب «سانت جيمس بالاس ستيكس»

محمد حسن (دبي)

أهدى «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الإمارات لقب سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» للفئة الأولى، خلال افتتاح مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني.

ونجح «روزاليون» بإشراف ريتشارد هانون وقيادة شون ليفي، من انتزاع لقب الشوط الرابع والرئيس الذي أقيم لمسافة 1600 متر، ليحقق ابن الفحل «بلوبوينت» ثالث ألقابه في السباقات المصنفة.

وبهذا الفوز القوي أكد «روزاليون» الفائز بسباق الـ 2000 جينيز الأيرلندي قبل ثلاثة أسابيع، أصالة معدنه بالتتويج في هذا المهرجان الملكي العريق، متفوقاً بفارق عنق عن الوصيف «هنري لونج فيلو» بإشراف إيدين أوبراين وقيادة ريان مور.