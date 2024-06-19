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الرياضة

«برازيلي» في الطريق إلى خورفكان

«برازيلي» في الطريق إلى خورفكان
19 يونيو 2024 10:15

فيصل النقبي (خورفكان) 
وصلت المفاوضات بين شركة نادي خورفكان لكرة القدم، واللاعب البرازيلي ماتيوس أوليفيرا (29 عاماً) إلى مراحلها الأخيرة، حيث من المنتظر أن تصل للنهاية السعيدة خلال الأسبوع المقبل، بعد التشاور مع الروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق الجديد.
ويلعب «البرازيلي» في خط الوسط، ولعب مع فريقه خلال الموسم المنصرم 32 مباراة، ويعتبر إضافة حقيقية لخط وسط «النسور». 
من جانب آخر، حددت الإدارة مواعيد التجمع القادم، حيث يبدأ الفريق تجمعه الداخلي في مطلع يوليو المقبل بعمل الفحوصات الطبية مع بعض التدريبات، ليسافر الفريق بعدها إلى صربيا، حيث تبدأ المرحلة الثانية من الإعداد منتصف يوليو وحتى بداية أغطسس، حيث يعود الفريق إلى أرض الوطن ويخوض المرحلة الثالثة قبل بداية الموسم المبكرة.

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