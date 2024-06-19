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استقرار السودان

استقرار السودان
20 يونيو 2024 00:01

موقف الإمارات من الأزمة في السودان ثابت وراسخ ودائم، من خلال دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق، كما ستظل ملتزمة بالتعاون مع الشركاء في العالم من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، ولا يمكن لأي ادعاءات مضللة وأكاذيب أن تؤثر في هذا الموقف المشرف، وتحرف الأنظار عن المضي في المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة.
الإمارات كانت في مقدمة الدول، وكعادتها، في احتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في السودان، عبر تقديم أنواع المساعدات كافة، ولا سيما الغذائية والصحية وحماية النساء والأطفال وتوفير سبل العيش والمأوى، وتوجت جهودها في هذا المجال مؤخراً بتقديم 70 مليون دولار، من قيمة تعهدها البالغ 100 مليون دولار أميركي، لمؤسسات الأمم المتحدة دعماً للجهود الإنسانية في السودان.
منذ بداية الأزمة عبرت الإمارات عن إيمانها الراسخ بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع، وعن قلقها إزاء عدم استجابة أطراف النزاع للدعوات المتكررة للوقف الفوري للأعمال العدائية أو الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار، لأجل تغليب صوت الحكمة والعقل لحقن الدماء، ووضع حد لأكبر الأزمات الإنسانية التي تسببت بمعاناة كبيرة للشعب السوداني الشقيق.

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