طاقة المستقبل

الإمارات رائدة في نشر حلول الطاقة النظيفة في العالم، من خلال استثمارات وشراكات ومبادرات تترجم رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في حماية المناخ، ولتعزيز مكانة الدولة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيقاً لمخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أقرته 144 دولة في مؤتمر الأطراف «COP28»، بتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة العالمي.

استحواذ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على «تيرنا انرجي» اليونانية باتفاقية قيمتها 12.62 مليار درهم، في صفقة هي الأكبر على الإطلاق بقطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي، يؤكد سمعة وموثوقية الشركة، والتزامها بدعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي، كما يدخل في إطار دور الإمارات في دعم الدول لتحقيق أهدافها للحياد المناخي على المستوى الوطني.

استثمارات الإمارات في مشروعات الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، يجسد إيمانها بالتعاون والعمل الجماعي لخفض انبعاثات الكربون، ووقف التدهور المناخي، كما تبرز أهمية الالتزامات المشتركة في تحقيق أحد أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي المتمثل بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وبناء مستقبل أكثر استدامة.