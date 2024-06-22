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إغاثة السودان

إغاثة السودان
23 يونيو 2024 00:15

الإمارات تعمل بشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان، وتدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية، انطلاقاً من إيمانها بعدم وجود حل عسكري لهذه الحرب، وضرورة تركيز جميع الأطراف في السودان على المشاركة البناءة والحوار الهادف لحل الصراع. 
الإمارات تعمل أيضاً على معالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان، ومنع خطر المجاعة الوشيك، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، حيث أبرمت اتفاقيتين لدعم صندوق السودان الإنساني، وجهود منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» كجزء من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أميركي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. 
الإمارات تؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتمهيد الطريق نحو الحل السياسي المستدام في السودان، خاصة أن الوضع الحالي في السودان يتطلب من جميع الأطراف المعنية إظهار التزام بتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وعدم لجوء البعض لنشر ادعاءات مضللة ليست أكثر من مجرد محاولة لصرف الانتباه عن الصراع وعن الحالة الإنسانية المتدهورة الناجمة عن القتال.

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