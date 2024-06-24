الإمارات تروي ظمأ غزة

تواصل دولة الإمارات جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، في إطار مبادرة «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتأتي الحملة الكبرى التي أطلقتها المبادرة قبل ساعات لتوزيع المياه الصالحة للشرب على الأسر الفلسطينية في مختلف مناطق شمال قطاع غزة، لتستكمل جهود الدولة، قيادة وشعباً، للتخفيف من معاناة الأشقاء في ظل شُح المياه، والمجاعة والنقص الحاد في المواد الغذائية، حيث وزعت المياه الصالحة للشرب على السكان في مختلف المناطق المنكوبة، عبر عشرات السيارات المحملة بصهاريج معبأة بالمياه تجولت في شوارع وأزقة المخيمات للوصول لأكبر قدر ممكن من السكان، لمساندتهم في ظل صعوبة الحصول على المياه نتيجة تدمير البلديات والآبار الرئيسة التي كان يعتمد عليها السكان سابقاً.

منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، والإمارات تغيث الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، كما لم تتوانَ بلادنا بكل مكوناتها في أن تبادر بتقديم المساعدات للمدنيين ومتضرري الحرب، وهي جهود وضعت دولتنا في صدارة دول العالم الداعمة للأهل والأشقاء في القطاع بشكل خاص، والعمل الإنساني بشكل عام. كما لا تدخر القيادة الرشيدة جهداً سياسياً ودبلوماسياً لدفع الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين من ويلات الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، في ظل ما يعانيه القطاع من مجاعة ونقص حاد في المواد الغذائية، وانعدام أفق الحياة وأساسياتها.