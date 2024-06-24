سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة بيرو

ليما (وام)

قدم إبراهيم سالم العلوي إلى فخامة دينا بولوارتي، رئيسة جمهورية بيرو، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى بيرو، وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة ليما.

ونقل العلوي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فخامة بولوارتي السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنت فخامتها للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.

من جهته، أعرب السفير إبراهيم العلوي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بيرو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

جرى، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بيرو، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.