الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة بيرو

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة بيرو
25 يونيو 2024 00:51

ليما (وام)
قدم إبراهيم سالم العلوي إلى فخامة دينا بولوارتي، رئيسة جمهورية بيرو، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى بيرو، وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة ليما.
ونقل العلوي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
هزة أرضية قوية تضرب البيرو
«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية

من جانبها، حمّلت فخامة بولوارتي السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنت فخامتها للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل الدعم لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب السفير إبراهيم العلوي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية بيرو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
جرى، خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بيرو، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

البيرو
سفير الدولة
أوراق اعتماد
أوراق اعتماد سفراء
آخر الأخبار
ضباط روس ينفذون عملية لمكافحة الإرهاب في داغستان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في داغستان
25 يونيو 2024
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تُطلق حملة كُبرى لتوزيع مياه الشرب في شمال غزة
25 يونيو 2024
أطفال فلسطينيون يعانون سوء التغذية في مستشفى ناصر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
منظمة دولية: 21 ألف طفل مفقود في غزة
25 يونيو 2024
مخيم لنازحين في مأرب جراء الانتهاكات الحوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»: «الحوثي» قابل دعوات السلام بأحكام إعدام ضد معارضيه
25 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات دولية من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
25 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©