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الرياضة

فلومينينسي يطرد مدربه

فلومينينسي يطرد مدربه
25 يونيو 2024 09:32

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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أقيل المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم فرناندو دينيز من تدريب فلومينينسي صاحب المركز الأخير في الدوري البرازيلي.
وقال نادي ريو دي جانيرو في بيان أن دينيز «ترك منصبه مدربا لفلومينينسي».
وتولى دينيز «50 عاماً» مسؤولية تدريب فلومينينسي في أبريل 2022، وتحت قيادته، وبفضل أسلوب اللعب الهجومي، فاز النادي العام الماضي بكأس ليبرتادوريس، المعادل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه.
لكن دينيز دفع ثمن البداية الكارثية للنادي في الدوري، حيث حقق فوزاً واحداً فقط في 11 مباراة.
وخسر فلومينينسي أمام غريمه التقليدي فلامنجو المتصدر 0-1 على ملعب ماراكانا.
وسبق لدينيز الجمع بين مهامه مدربا لفلومينينسي ومدرباً مؤقتاً للبرازيل، من يوليو 2023 إلى يناير 2024.
وكان من المفترض أن يبقى مدربًا للسيلساو حتى يونيو الحالي، لكن تمت إقالته بسبب النتائج السيئة، حيث حققت البرازيل انتصارين، وتعادلاً واحداً، ومنيت بثلاث هزائم متتالية خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

البرازيل
الدوري البرازيلي
فلومينينسي
كأس ليبرتادوريس
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