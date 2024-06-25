الفضاء.. رؤى طموحة

رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء، بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، تقود الدولة للعب دور مهم في هذا القطاع الحيوي، عبر تطوير سواعدها الوطنية وقدراتها التقنية لمواصلة مسيرتها الطموحة لاستكشاف الفضاء، وبعزيمة وإصرار تمضي دولتنا في طريقها لتحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون ضمن الدول الرائدة في المجال، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.

واهتمام الإمارات بالفضاء يمتد من إطلاق مشاريع وطنية عملاقة لاستكشاف الفضاء، ليشمل أيضاً دعم المشاريع الفضائية الرائدة التي تقوم بها الدول الصديقة، لذا تأتي تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرئيس الصيني شي جين بينغ والشعب الصيني الصديق بعودة المسبار «تشانغ آه-6» إلى الأرض بعد إنجاز مهمته العلمية بنجاح على سطح الجانب الخفي للقمر، لتؤكد مجدداً أن الإمارات مع كل ما يخدم البشرية من الأرض إلى الفضاء، خاصة أنها تتزامن مع إنجاز جديد في القطاع باكتمال المرحلة الثانية من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء.

ووفق رؤى تستشرف المستقبل، وسياسات وطنية، تخطط الإمارات إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام، رسالته دعم وحماية المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، وتنويع اقتصاد الدولة ونموها، وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.