منتخب الإمارات ينتظر منافسيه في «المرحلة الثالثة» من تصفيات «المونديال»



معتز الشامي (أبوظبي)



تترقب الأنظار قرعة المرحلة الثالثة، من التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والتي تُجرى بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، صباح الخميس، وتنتظرها المنتخبات الـ 18 التي تأهلت من المرحلة الثانية، ومن بينها «الأبيض».

وجاء منتخبنا في المستوى الرابع، مع عُمان والبحرين، بينما يضم الأول، اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، والثاني، أستراليا وقطر والعراق، والثالث، السعودية وأوزبكستان والأردن، والرابع الإمارات وعُمان والبحرين، والخامس الصين وفلسطين وقيرغيزستان، والسادس، كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت.

ويتم سحب منتخب من كل مستوى، وتحديد المجموعة التي يقع بها، بينما يأتي أصحاب المستوى الأول، على رأس المجموعات الثلاث، وتوزيع باقي المتأهلين.

وبحسب تصنيف ووضع المنتخبات، يتوقع أن يواجه منتخبنا فرقاً قوية، سواء من شرق آسيا، متمثلة في اليابان أو كوريا، وأيضاً إيران، بجانب أحد منتخبات المستوى الثاني، والأمر ينطبق على المستوى الثالث، وربما تضع القرعة «الأبيض» أمام «ديربيات خليجية»، بالإضافة إلى منافسين آخرين في «القارة الصفراء»، وبالتالي فإن «المرحلة الحاسمة» من التصفيات تتطلب الاستعداد القوي، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى «المونديال».

وبحسب نظام القرعة، تشهد المرحلة الثالثة، صعود الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يدخل أصحاب الترتيب الثالث والرابع بالمجموعات الثلاث، إلى المرحلة الرابعة للمنافسة على بطاقتين مؤهلتين، ويعقب ذلك المرحلة الخامسة «الملحق القاري»، وتشهد المنافسة على «نصف بطاقة» تُؤهل إلى «الملحق العالمي»، وخصص «الفيفا» 8.5 مقعد لقارة آسيا في كأس العالم المقبلة.

وأكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» جاهز لكل الاحتمالات، مشيداً بالتحضيرات، حيث قدم المنتخب مستوى جيداً في المرحلة الثانية من التصفيات وتصدر المجموعة، ولفت إلى أن الثقة كبيرة في جميع اللاعبين، لمواصلة الأداء بثقة في باقي المشوار، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى العناصر الأجهز، والذين لديهم القدرة على تنفيذ فكر المدرب.

وقال: الجهاز الفني وصل إلى علاقة قوية مع اللاعبين، ويتابع الجميع في المباريات المحلية، ونتمنى أن نوفق في مشوار التصفيات الذي لن يكون سهلاً، ودائماً ما تكون المرحلة المؤهلة إلى كأس العالم صعبة ومليئة بالتحديات، إلا أن الثقة قائمة في رجال «الأبيض».

من جهة ثانية، يترقب الجهاز الفني لمنتخبنا مجريات القرعة، على أمل وضع برنامج التحضيرات الخاص بالمباريات التي يتم جدولتها، بطريقة تتيح له على الأقل خوض ودية أو اثنتين للتحضير للمستوى الثالث، رغم إلغاء فكرة الدخول في معسكر مغلق بأوروبا بداي أغسطس المقبل.

مستويات القرعة



- الأول: اليابان وإيران وكوريا الجنوبية

- الثاني: أستراليا وقطر والعراق

- الثالث: السعودية وأوزبكستان والأردن

- الرابع: الإمارات وعُمان والبحرين

- الخامس: الصين وفلسطين وقيرغيزستان

- السادس: كوريا الشمالية وإندونيسيا، والكويت