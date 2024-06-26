تعاون بين «سوق أبوظبي» و«مصرف الهلال» لتعزيز الخدمات الرقمية



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مصرف الهلال اتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتم بموجبها تسهيل الاشتراك الفوري للمستثمرين في الطروحات العامة الأولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منصة الاكتتاب الالكتروني الخاصة بالسوق، وأيضاً من خلال تطبيق مصرف الهلال للهواتف الذكية، وذلك بهدف تسهيل عملية الاكتتاب في الطروحات العامة الأولية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها أكثر كفاءة.

تمثل هذه الاتفاقية إضافة نوعية إلى مجموعة الحلول والخدمات المصرفية الرقمية لمصرف الهلال، حيث تتيح لمتعامليه إمكانية المشاركة رقمياً في الطروحات العامة الأولية، مما يسهل عليهم الاستثمار فيها دون الحاجة إلى توقيع أي نماذج ورقية أو التواجد في فروع المصرف، حيث تتم العملية بأكملها بشكل رقمي، مما يعزز الكفاءة والتناسب وسهولة الوصول.

ويمكن استخراج رقم المستثمر الوطني بسهولة من خلال تطبيق «سهمي» التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية في بضع خطوات بسيطة. وبمجرد حصول العملاء على رقم المستثمر الوطني الخاص بهم، يمكنهم الاكتتاب فوراً في الطروحات العامة الأولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق أبوظبي للأوراق المالية باستخدام منصة الاكتتاب الإلكترونية على موقع السوق، أو تطبيق الهلال المصرفي الرقمي، مما يضمن تجربة سلسة وفعالة لجميع المستثمرين.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: تعزز الاتفاقية مع مصرف الهلال التزامنا بتعزيز التجربة الرقمية للمستثمرين من خلال تبسيط عملية الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الطروحات العامة الأولية على منصة الاكتتاب الالكتروني للسوق، ويأتي هذا التعاون في إطار جهود السوق المستمرة في العمل مع الشركاء لدعم المصدرين في التواصل مع مجتمع المستثمرين الأوسع نطاقاً، وتمكينهم المستثمرين من خلال تقديم المزيد من الحلول المبتكرة والوصول المباشر لتعزيز العملية الاستثمارية.

ومن جانبه، قال جمال العوضي، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت تشهد فيه الأسواق المالية في دولة الإمارات نشاطاً ملحوظاً، ونسعى عبر هذه الشراكة لتسهيل وصول متعاملينا الكرام إلى الفرص الاستثمارية المجزية، من خلال تمكينهم من المشاركة رقمياً في الطروحات العامة الأولية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تطبيقنا الرقمي. وتعد هذه الشراكة مثالاً آخر على سعي مصرف الهلال وجهوده المستمرة لتوفير حلول مبتكرة ترتقي بالتجربة المصرفية لمتعامليه، بما يرسخ مكانته كأحد المصارف الرقمية الرائدة في الدولة.

وتدعم الشراكة الجديدة استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز استخدام الحلول الرقمية في سبيل توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة مستويات السيولة، ويؤكد ذلك على الدور المحوري والمكانة المتنامية لكل من إمارة أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والدولية.