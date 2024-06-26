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دبلوماسية السلام

دبلوماسية السلام
27 يونيو 2024 00:15

نجاح الوساطة الإماراتية في صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا يؤكد أن الحل السياسي لهذه الأزمة التي أرهقت العالم ليس مستحيلاً، خاصة أن الصفقة، التي تضمنت تبادل 180 أسيراً، جاءت في وقت صعب تتعثر فيه المفاوضات الثنائية بين الجانبين اللذين يؤكدان دائماً احترامهما وتقديرهما للجهود الدبلوماسية الإماراتية، التي تدفع باتجاه الحلول السلمية، وتقدم المساعدات الإنسانية للأطراف المتضررة.
الصفقة الجديدة لتبادل الأسرى، والتي سبقتها أربع صفقات منذ اندلاع الأزمة، ترسخ مكانة الإمارات طرفاً أصيلاً في الدفع باتجاه السلام العالمي، باعتبارها دولة تطبق النموذج المثالي لعدم الانحياز، والوسيط العادل والمقبول من الجميع، ليس على المستوى الإنساني فحسب، وإنما على الصعيد السياسي أيضاً، لأنها والسلام وجهان لدبلوماسية واحدة، ترى في المسار الدبلوماسي والحوار، السبيل الوحيد لحل النزاعات الإقليمية والدولية. 
بسياساتها الهادئة والمتزنة تواصل الإمارات، كوسيط نزيه ومقبول بين موسكو وكييف، جهودها الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مستندة إلى دبلوماسية رشيدة تتسم بالاعتدال والحكمة، وعلاقات متينة مع الدول الصديقة، تسخرها لإيجاد أرضية مشتركة لتجاوز التحديات وحل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية.

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