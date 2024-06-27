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«أبوظبي البحري» ينظم «نوخذة الصيفي»

«أبوظبي البحري» ينظم «نوخذة الصيفي»
27 يونيو 2024 12:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إقامة وتنظيم برنامج نوخذة أبوظبي الصيفي موسم 2024، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومن المقرر أن ينطلق البرنامج، ابتداءً من 6 يوليو المقبل، ويستمر إلى 15 أغسطس، في العاصمة أبوظبي، على كاسر الأمواج، وفي المرفأ، وفي جزيرة دلما التي تحتضن المعسكر الصيفي وللمرة الأولى.
ويشمل البرنامج الذي ينظمه النادي، تدريبات للبحارة على كيفية الإبحار بالقوارب الشراعية، بشكل نظري وعملي، بالإضافة إلى تعلم مهارات إتقان الإبحار الشراعي، وقراءة سرعة الرياح، وكيفية التعامل مع المحامل والقوارب الشراعية.
وأكد ماجد المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي، أن إقامة البرنامج في جزيرة دلما، يأتي من أجل إعطاء الفرصة لأهالي المنطقة، بإشراك أبنائهم عبر معسكرات صيفية، تمنحهم فرصة تعلم أهم مهارات الإبحار الشراعي، وقال: سعداء بأن يتم إقامة جانب من البرنامج هذا الموسم في جزيرة دلما، وأن نعطي للأبناء هناك فرصة من أجل دخول المنافسة.
وعن توقيت برنامج النوخذة الذي ينتهي 15 أغسطس، أكد ماجد المهيري، أن البرنامج في دلما سيكون مستمراً حتى بداية الموسم الدراسي 2024-2025، وقال: سيشهد البرنامج استمراراً في جزيرة دلما، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للمشاركين لتعلم المهارة وإتقانها بدرجة أكبر.
وتحدث ماجد المهيري عن أهمية برنامج النوخذة الذي سيكون فرصة أيضاً لصقل مهارة اللاعبين المتميزين، من أجل مشاركتهم لاحقاً عبر برنامج النوخذة الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية 22 قدماً، بالإضافة إلى أن فرق البحث عن المواهب في سباقات الشراع ستكون حاضرة، من خلال البرنامج للبحث اللاعبين المتميزين وتأهيلهم للمشاركة في سباقات المحامل الكبيرة فئة 43 و60 قدماً، وأيضا تأهيلهم بالشكل المناسب، قبل خوض السباقات الطويلة، مثل سباق دلما التاريخي، وقال: نريد أن نعطي أهالي دلما أكبر فرصة، من أجل أن يكون هناك جيل قوي قادم، للمشاركة في سباقات المحامل، وجاهز لأن يواصل رحلة الحفاظ على تراث الأجداد عبر هذه السباقات.
الجدير بالذكر أن باب التسجيل في البرنامج يستمر حتى 4 يوليو، وقبل بدء البرنامج الصيفي بيومين.

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نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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