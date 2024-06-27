بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو تنطلق الجمعة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تتجه الأنظار يوم الجمعة، إلى مبادلة أرينا في أبوظبي، حيث تنطلق منافسات الجولة الأولى، من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، الحدث الأضخم على ساحة رياضة الجو جيتسو المحلية، بمشاركة قياسية من 3000 لاعب ولاعبة، في مختلف الفئات، وتستمر منافساتها إلى 30 يونيو الجاري.

وتمثّل البطولة أكبر تجمّع لمحبي رياضة الجو جيتسو على المستوى المحلي، حيث تستقطب مشاركة اللاعبين واللاعبات من فئات الصغار والشباب والكبار والأساتذة، بدءاً من 4 سنوات، وحتى أكثر من 30 عاماً.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الجو جيتسو في الدولة، لتقديم أقوى عروض ومهارات الجو جيتسو.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «تعتبر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو محطة استثنائية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، حيث تتيح للاعبين واللاعبات على اختلاف خبراتهم وتجاربهم، اختبار قدراتهم في بيئة تنافسية، تواكب أفضل البطولات العالمية، وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المقبلة، واستدامة مسيرة التميز الرياضي للدولة».

وأضاف: «تعكس بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتوفير الفعاليات والبطولات التي تشكل منصات رائدة، تسهم في ازدهار الرياضة، وتعميم فوائدها البدنية والذهنية وغرس قيمها النبيلة

في المجتمع بمختلف شرائحه، كما تجسّد البطولة جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار ثقافة رياضة الجو جيتسو، وتوسيع قاعدة الممارسين، والمساهمة في بناء جيل قوي، وتؤكد على المساعي المستمرة لتطوير اللعبة والارتقاء بها إلى آفاقٍ جديدة من التميز والإنجاز».



وأكد الشامسي أن أحد أبرز الجوانب الإيجابية للبطولة، يتمثل في ترسيخ المشاركة المجتمعية، حيث تتوافد الجماهير من مختلف مناطق الدولة لتشجيع أبنائها وبناتها، وتحفيزهم على تقديم الأفضل، والاحتفال بإنجازاتهم، ما يرفع من معنوياتهم، ويعزز لديهم مشاعر الفخر والانتماء إلى مجتمع داعم للرياضة، فضلاً عن المساهمة في إيجاد بيئة رياضية حيوية تدفع الرياضيين إلى تحقيق النجاح والتميز.

من جانبه، قال منصور الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نفخر في مبادلة برعاية بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو؛ التي تعد الأضخم في رياضة الجو جيتسو على المستوى المحلي، ويأتي هذا في إطار حرصنا الدائم على دعم الفعاليات الرياضية المحلية، وتمكين الشباب، وتعزيز دورهم ومشاركتهم في المجالات كافة، كما ينسجم مع شراكتنا الراسخة مع اتحاد الجو جيتسو، ورعايتنا للمنتخب الوطني للجو جيتسو، وتتمتع مبادلة بسجل حافل في مجال الرعاية والشراكات الاستراتيجية المجتمعية الهادفة، وتعمل بصفتها شركة وطنية رائدة ومستثمراً عالمياً مسؤولاً، على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل الدولة وخارجها».

وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة «كوادر»: «يتشرّف مصرف أبوظبي الإسلامي، برعاية بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو للأعوام الأربعة القادمة، ونعتبر دعم مثل هذه الفعاليات المجتمعية والرياضية جزءاً أساسياً من رسالتنا، وتوفّر هذه الشراكة، إلى جانب تعزيز مساهمتنا على مستوى المجتمع المحلي، فرصاً وتجارب فريدة لمحبي رياضة الجو جيتسو».

وأضافت: «تماشياً مع التزامنا الراسخ بدعم الشباب والرياضة، وتعزيز صحة ورفاهية مجتمعنا، نفخر بشراكتنا مع اتحاد الجو جيتسو الذي لطالما شكل نموذجاً يحتذى به على الصعيد الرياضي، من حيث نشر ثقافة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق الألقاب على المستويين القاري والعالمي، آملين أن نحقق معاً تطلعاتنا بالنهوض بهذه الرياضة محلياً وعالمياً، وتعزيز التعاون والتفاعل الهادف في المجتمع، ونتطلع قدماً إلى تضافر الجهود ومتابعة المواهب المتميزة وتعزيز مستوى التنافسية في هذه البطولة».

وأكد عبدالله القامة مدير رياضة الجو جيتسو في نادي الجزيرة، أن البطولة تشكّل إضافة قيّمة إلى أجندة رياضة الجو جيتسو المحلية، ولا سيما أنها تتضمن جولات متعددة في منافسات فئتي البدلة وبدون البدلة، وتشمل جميع فئات ومستويات اللاعبين، بما يضمن اختبار مهاراتهم، ومنحهم فرصة إثراء مسيرتهم الرياضية بالنجاحات والألقاب.

ولفت القامة إلى أن المشاركة في هذه البطولة الغالية، تعود بمجموعة لا تحصى من المكاسب على الأندية والأكاديميات والرياضيين، تتضمن صقل المواهب والمهارات، واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، بالإضافة إلى تطوير الأساليب التدريبية، بما ينسجم مع متطلبات ومعايير البطولة، كما تلهم البطولة الأجيال الصاعدة وتشجعهم على بذل المزيد من الجهد، وتؤكد التزام الأندية والأكاديميات بأعلى معايير التدريب والتطوير».

وأضاف: «تشكّل البطولة حدثاً جامعاً لكل محبي الرياضة على مستوى الدولة، فضلاً عن كونها تحمل اسم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أبرز الداعمين للرياضة عموماً والجو جيتسو خصوصاً، كما تعكس الحرص على تبني نمط حياة صحي، وتعزيز ثقافة الرياضة والمشاركة الجماعية».

وقال أنتونيو إناشيو مدرب شباب الأهلي «البطولات المتتالية على مدار العام تضمن جاهزية اللاعبين لخوض النزالات، وتساعدهم على الحفاظ على لياقتهم ومواصلة تطورهم، ونترقب انطلاق البطولة التي نثق بأنها ستكون على مستوى رفيع من التنظيم، وتقدم تحدياً جديداً للاعبينا، ونتوجه بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو على دعمنا من لاعبين ومدربين وأندية وأكاديميات، من خلال مواصلة تعزيز أجندة الجو جيتسو بالمزيد من البطولات رفيعة المستوى».

ضربة البداية



يشهد الجمعة منافسات فئات الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، في حين يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الأطفال والناشئين «بنات» تحت 16 و14 و12 عاماً، فيما تم تخصيص اليوم الختامي لمنافسات والناشئين «أولاد» تحت 16 و14 و12 عاماً.



منافسات قوية



قال عمّار الحمّادي 17 عاماً حزام أزرق لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المشارك في البطولة بفئة الشباب: «تنتظرنا بطولة قوية ومنافسون على مستوى عالٍ من المهارة، وأرجو أن أوفق في تقديم أداء جيد يلبي توقعات إدارة النادي وجمهوره، ونتدرب جيداً استعداداً لخوض النزالات، لأنه من الرائع أن نحصد لقب النسخة الأولى من هذه البطولة الغالية، لتكون بمثابة هدية إلى جماهيرنا كافة».