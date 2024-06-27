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«خطوة» للمستقبل

«خطوة» للمستقبل
28 يونيو 2024 00:01

تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بشبابها، وتطلق عشرات المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية، وصقل مهاراتهم التقنية في مختلف القطاعات، انطلاقاً من حرصها على تأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. ولبلوغ هذا الهدف الوطني الذي يتصدر الأولويات، تتيح الدولة لهم العديد من الفرص للالتحاق ببرامج تعليمية نوعية في مؤسسات عالمية رائدة.
ويمنح برنامج «خطوة»، الذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، بتوجيهات سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شباب الوطن الفرصة لخوض تجارب تعليمية متميزة خارج الدولة، كما يمكِّنهم من تحقيق طموحاتهم، ليساهموا في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني. 
البرنامج الذي أطلق قبل عامين مستهدفاً ابتعاث 6 آلاف طالب وطالبة من المواطنين بحلول عام 2028، حقق نجاحات متميزة، وبحلول شهر سبتمبر المقبل، يصل عدد المستفيدين منه إلى 1146 من شباب الوطن الذين طلبوا العلم في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، كما تمكَّن البرنامج في وقت قياسي من توسيع نطاق شبكة شركائه العالميين، عبر التعاون، وللمرة الأولى، مع كليات مجتمعية مرموقة في أستراليا ونيوزيلندا، ليواصل مهمته الوطنية في إعداد أجيال تحافظ على منجزات الوطن، وتواصل مسيرته التنموية.

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