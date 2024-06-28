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زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب بيرو وتحذير من تسونامي

زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب بيرو وتحذير من تسونامي
28 يونيو 2024 11:54

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل بيرو اليوم "الجمعة"، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.

ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8,8 كيلومتر عن منطقة أتيكيبا.

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وبعدما أشار "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقا من "أمواج تسونامي خطيرة متوقعة عند بعض السواحل" مع أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

وتقع البيرو ضمن "حزام النار" في الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين وتتعرض إلى مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.

 

المصدر: وام
زلزال
بيرو
المحيط الهادئ
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