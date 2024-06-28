«الإمارات للإسكواش» يعلن خططه لاستضافة بطولات قارية وعالمية

دبي (وام)



أعلن اتحاد الإسكواش عن خطط طموحة لاستضافة العديد من البطولات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب اعتماده رسمياً من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي.

وقال محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإسكواش، إن هناك مفاوضات تجرى حالياً لاستضافة بطولات عالمية للعبة داخل الإمارات للمرة الأولى، على أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الموافقة على تنظيمها.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي قد اعتمدت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي في مدينة داليان الصينية، عضوية الاتحاد الإماراتي، فيما وافق أيضاً الاتحاد الدولي على طلب الانضمام لعضويته، وذلك بعد استيفاء واكتمال جميع الشروط، والمتطلبات، عقب الاعتماد الآسيوي.

ولفت المطيوعي إلى مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً الشهر المقبل، لبحث آليات وترتيبات المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد الآسيوي والدولي، إذ أصبح هذا الاعتماد نقطة تحول في مسيرة اتحاد اللعبة، فيما سيتم مناقشة تنظيم العديد من البطولات المحلية.

وأكد أن نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها هي أبرز أهداف الاتحاد، في ظل توفر 1000 ملعب للإسكواش في جميع أنحاء الدولة، معرباً عن تطلع الاتحاد لزيادة هذا العدد، وعدد الأكاديميات المتخصصة.