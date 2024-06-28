السبت 29 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيرنال «ممنوع» من «أولمبياد باريس»

بيرنال «ممنوع» من «أولمبياد باريس»
28 يونيو 2024 12:37

 
باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في الرقابة والنزاهة
ستيف كير: «أحلام أميركا» يترقب «معسكر أبوظبي»


قال الاتحاد الكولومبي للدراجات، إن المتسابق الكولومبي إيجان بيرنال لن يشارك في أولمبياد باريس الصيفي 2024، لأنه لم يحصل على إذن من فريقه إنيوس-جريناديرز.
ويشارك في الدورة الصيفية المقبلة سانتياغو بويتراجو متسابق فريق البحرين فيكتوريوس بديلا لبيرنال الذي سبق له الفوز بسباق فرنسا للدراجات في 2019، وأصبح بذلك أول متسابق من أميركا الجنوبية يحقق هذا الإنجاز.
وقال الاتحاد الكولومبي للدراجات في بيان «إيجان بيرنال (إنيوس-جريناديرز) الذي رشح للمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، والذي من المقرر أن يبدأ المشاركة في سباق فرنسا للدراجات يوم السبت لم يحصل بعد على إذن من فريقه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية».
وسبق لبويتراجو (24 عاماً) الفوز ببعض المراحل في سباقات كبيرة مختلفة، منها المرحلة الرابعة في سباق باريس-نيس، إلى جانب مرحلتين في سباق إيطاليا في 2022 و2023.
وبعد المشاركة في سباق فرنسا ينضم بويتراجو للمنتخب الكولومبي لسباق الطريق في الدورة الصيفية.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
الدراجات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
اليوم 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
اليوم 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
اليوم 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
اليوم 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©