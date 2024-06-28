بيرنال «ممنوع» من «أولمبياد باريس»



باريس (رويترز)



قال الاتحاد الكولومبي للدراجات، إن المتسابق الكولومبي إيجان بيرنال لن يشارك في أولمبياد باريس الصيفي 2024، لأنه لم يحصل على إذن من فريقه إنيوس-جريناديرز.

ويشارك في الدورة الصيفية المقبلة سانتياغو بويتراجو متسابق فريق البحرين فيكتوريوس بديلا لبيرنال الذي سبق له الفوز بسباق فرنسا للدراجات في 2019، وأصبح بذلك أول متسابق من أميركا الجنوبية يحقق هذا الإنجاز.

وقال الاتحاد الكولومبي للدراجات في بيان «إيجان بيرنال (إنيوس-جريناديرز) الذي رشح للمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، والذي من المقرر أن يبدأ المشاركة في سباق فرنسا للدراجات يوم السبت لم يحصل بعد على إذن من فريقه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية».

وسبق لبويتراجو (24 عاماً) الفوز ببعض المراحل في سباقات كبيرة مختلفة، منها المرحلة الرابعة في سباق باريس-نيس، إلى جانب مرحلتين في سباق إيطاليا في 2022 و2023.

وبعد المشاركة في سباق فرنسا ينضم بويتراجو للمنتخب الكولومبي لسباق الطريق في الدورة الصيفية.