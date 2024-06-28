«فيرست ميشن» لجودلفين يطارد الفوز الأول في «فوستر ستيكس»



محمد حسن (دبي)



يخوض مهر جودلفين «فيرست ميشن» تحدياً جديداً، عبر سباق ستيفن فوستر ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 1800 متر الذي يقام السبت بمضمار تشرشل داونز بأميركا.

ويتطلع «فيرست ميشن» البالغ من العمر أربع سنوات، إلى حصد فوزه الأول في الفئة الأولى، عقب تألقه في سباق أليشيبا ستيكس للفئة الثانية، حيث تفوق بفارق أربعة أطوال في حفل كنتاكي أوكس.

كما حقق ابن الفحل «ستريت سينس»، فوزاً رائعاً بفارق خمسة أطوال بسباق إسيكس هانديكاب للفئة الثالثة في أوكلون بارك في مارس، لكن «فيرست ميشن» الذي يدربه براد كوكس حل وصيفاً بفارق أنف بسباق كلارك ستيكس في نوفمبر خلال مشاركته الوحيدة الأخرى في تشرشل داونز.

وقال مايكل بناهان، مدير إنتاج خيول السباق في جودلفين بأميركا: ظل «فيرست ميشن» في حالة ممتازة، منذ فوزه بسباق أليشيبا فئة 2، والمدرب براد كوكس مسرور للغاية من حالته، ويتوقع أن يقدم أداءً جيداً للغاية هنا.

وفي الحفل نفسه يسعى «أوتومان فليت» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، لفوزه الثاني على التوالي بالسباقات المصنفة، عندما يخوض سباق وايز دان ستيكس للفئة الأولى.

وحقق الجواد البالغ من العمر خمس سنوات فوزاً مريحاً بفارق طول بسباق أرلينجتون ستيكس للفئة الثالثة في مطلع يونيو، ليضيف ذلك إلى فوزه السابق في أميركا الشمالية بسباق فورت مارسي ستيكس للفئة الثانية الموسم الماضي.