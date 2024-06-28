Saturday 29 June 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فيرست ميشن» لجودلفين يطارد الفوز الأول في «فوستر ستيكس»

«فيرست ميشن» لجودلفين يطارد الفوز الأول في «فوستر ستيكس»
28 June 2024 13:30

 
محمد حسن (دبي)

أخبار ذات صلة
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
الإمارات: لن نتنازل عن الدعم طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق


يخوض مهر جودلفين «فيرست ميشن» تحدياً جديداً، عبر سباق ستيفن فوستر ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 1800 متر الذي يقام السبت بمضمار تشرشل داونز بأميركا.
ويتطلع «فيرست ميشن» البالغ من العمر أربع سنوات، إلى حصد فوزه الأول في الفئة الأولى، عقب تألقه في سباق أليشيبا ستيكس للفئة الثانية، حيث تفوق بفارق أربعة أطوال في حفل كنتاكي أوكس.
كما حقق ابن الفحل «ستريت سينس»، فوزاً رائعاً بفارق خمسة أطوال بسباق إسيكس هانديكاب للفئة الثالثة في أوكلون بارك في مارس، لكن «فيرست ميشن» الذي يدربه براد كوكس حل وصيفاً بفارق أنف بسباق كلارك ستيكس في نوفمبر خلال مشاركته الوحيدة الأخرى في تشرشل داونز.
وقال مايكل بناهان، مدير إنتاج خيول السباق في جودلفين بأميركا: ظل «فيرست ميشن» في حالة ممتازة، منذ فوزه بسباق أليشيبا فئة 2، والمدرب براد كوكس مسرور للغاية من حالته، ويتوقع أن يقدم أداءً جيداً للغاية هنا.
وفي الحفل نفسه يسعى «أوتومان فليت» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، لفوزه الثاني على التوالي بالسباقات المصنفة، عندما يخوض سباق وايز دان ستيكس للفئة الأولى.
وحقق الجواد البالغ من العمر خمس سنوات فوزاً مريحاً بفارق طول بسباق أرلينجتون ستيكس للفئة الثالثة في مطلع يونيو، ليضيف ذلك إلى فوزه السابق في أميركا الشمالية بسباق فورت مارسي ستيكس للفئة الثانية الموسم الماضي.

الإمارات
جودلفين
أميركا
سباقات الخيول
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود دولية واسعة لتجنب التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل
Today 01:10
دخان يتصاعد من سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سقوط 5 صواريخ قرب سفينة في السواحل اليمنية
Today 01:10
جانب من المناظرة التلفزيونية بين بايدن وترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الاقتصاد وغزة وأوكرانيا
Today 01:10
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان لا يستبعد استعادة العلاقات مع سوريا
Today 01:10
جانب من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإيرانيون يترقبون نتائج الانتخابات الرئاسية
Today 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©