اتحاد الكرة يعتمد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية

أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد اتحاد كرة القدم، اللجان القضائية والهيئات التحكيمية في الموسم الجديد، حيث ضمّت لجنة الانضباط سعيد الحوطي «رئيساً»، حمدة الشامسي «نائباً»، والأعضاء حسن الشيباني، سلمان الطويل وبدر عبدالله خميس، وضمّت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي «رئيساً»، عبدالله الغيلاني «نائباً»، والأعضاء راشد قاسم، وعبدالله الركن، وراشد بن سويدان، فيما ضمّت غرفة فض المنازعات علي الحداد

«رئيساً»، حميد درويش «نائباً»، والأعضاء حمد الأستاذ، طارق البلوكي، جميل الحارثي، أحمد الشامسي، وعائشة الظاهري.

وضمّت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط صالح الحمراني «رئيساً»، فيصل الحداد «نائباً»، والأعضاء عارف محمود، عمار العليلي، وحسين الحمادي، فيما ضمّت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين- غرفة فض المنازعات، أحمد سليمان «رئيساً»، علي شامس «نائباً»، والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، شهاب أحمد، وميثاء طالب.

وعقد اتحاد كرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2024، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء الجمعية العمومية.

وفي بداية الاجتماع، رحب عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد بالحضور، ناقلاً لهم تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، ومتمنياً التوفيق للجميع في هذا الاجتماع، والخروج بقرارات تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، وتحقق أهدافها وتطلعات جمهورها.

واستعرض محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة جدول الأعمال، والمناداة على الحضور، من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

بعدها تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، وهم: خلفان الشامسي ممثل نادي العين، عبدالناصر الشامسي ممثل نادي الوصل، وخميس المزروعي ممثل نادي الظفرة، كما تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 3 لسنة 2023.

واستعرض الاجتماع تقرير نشاط اتحاد الكرة في موسم 2023-2024، والذي شهد مجموعة من الأحداث والفعاليات، أهمها استضافة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، وتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما تم عرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد ومدققي الحسابات واعتماده من الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع اعتماد المقترحات لتعديل النظام الأساسي، وكذلك اعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.



من ناحية أخرى، تقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها المتواصل بالنشاط الرياضي بكل تخصصاته، وثمّن الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين.

ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى مضاعفة العمل والعطاء والمبادرات، التي من شأنها خلق بيئة تحفز على تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن موسم 2023-2024 كان موسماً متميزاً بحصول العين على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

وأضاف معالي رئيس الاتحاد أن العمومية أمامها مسؤوليات كبيرة، لأن طموحات الكرة الإماراتية تكبر كل يوم، والجمهور يتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، مؤكداً أن هذه التطلعات تحتاج إلى مواجهة التحديات بالتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق ومواصلة العمل من دون توقف.

وأكد أن تشكيل اللجان القضائية والقانونية ومراجعة كل التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد أمر ضروري للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المواسم السابقة ولتحسين العمل في المواسم المقبلة.

وقال معالي رئيس الاتحاد «إن منتخباتنا الوطنية تبقى أولوية في برامجنا، وسنبقى حريصين على توفير كل أسباب النجاح لها، خاصة المنتخب الوطني الأول، الذي تنتظره مشاركة مهمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما أننا نبذل جهداً كبيراً، من أجل تطوير مسابقاتنا المحلية فنياً وتنظيمياً، وكذلك تطوير الجوانب الإدارية والقانونية، وسلك التحكيم، والكرة النسائية والشاطئية، وكل حقل يخدم الهدف العام».

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير إلى الأندية والشركاء والجمهور والإعلام على تعاونهم، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الكرة الإماراتية.