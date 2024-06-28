حريق في استاد الإسكندرية!



القاهرة (أ ف ب)



واصل الأهلي حامل اللقب انتصاراته المتتالية، ورفعها إلى تسعة، بفوزه على ضيفه فاركو 2-1 الجمعة في المرحلة 28 من بطولة مصر لكرة القدم، وتوقفت مباراة سموحة وضيفه بيراميدز المتصدر في الدقيقة 49 بسبب حريق نشب بملعب الإسكندرية.

في المباراة الأولى، على ملعب القاهرة الدولي، قاد المهاجم الدولي حسين الشحات الأهلي إلى الفوز بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 39 و57، فيما سجل جيفرسون إنكادا الهدف الوحيد للضيوف (59).

وجدد الأهلي فوزه على فاركو وبالنتيجة ذاتها، بعدما تغلب عليه قبل أسبوعين بملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة.

وحقق الأهلي فوزه التاسع توالياً، والخامس عشر هذا الموسم، وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 20 مباراة، وواصل الضغط على المتصدر بيراميدز برصيد 62 نقطة من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 3 نقاط أمام بلدية المحلة صاحب أول مراكز الهبوط، إلا أن الأخير لعب مباراتين أقل.

ولم يشهد الشوط الأول سوى بعض المحاولات القليلة، بعدما لجأ فاركو إلى ضغط متقدم لحرمان لاعبي الأهلي من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس محمد سعيد «شيكا».

وكانت أبرز فرص الأهلي تسديدة من مسافة بعيدة للاعب الوسط أكرم توفيق مرت بجوار القائم (9)، قبل أن يفعلها الشحات في الدقيقة 39، عندما انطلق من الجهة اليسرى وتبادل الكرة مع الفلسطيني وسام أبو علي وسددها متقنة بيمناه سكنت شباك شيكا.

وكاد أبو علي يعزز تقدم الفريق الأحمر بعد دقيقتين، حين تسلم كرة من الشحات وسددها بقوة من خارج المنطقة ارتدت من القائم الأيمن.

وأتت أخطر محاولات فاركو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، حين استغل أحمد فؤاد كرة خاطئة من حارس الأهلي محمد الشناوي، سددها قوية أخطأت المرمى بقليل.

وأنقذ الشناوي مرماه بتصديه لتسديدة قوية من مسافة قريبة لأحمد شريف (52).

وسجل الشحات هدفه الشخصي الثاني، حين تسلم كرة عرضية من طاهر محمد طاهر، هيأها لنفسه وسددها بقوة ارتطمت بقدم مدافع فاركو أحمد عماد وسكنت الشباك (57).

وقلص فاركو الفارق بعد دقيقتين، عندما استغل أنكادا كرة أبعدها مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، وسددها بقوة في مرمى الشناوي.

وفي الثانية في الإسكندرية، تسبب حريق بأحد أبراج الإضاءة في إيقاف مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 والنتيجة 1-1.

ومنح حسام حسن التقدم لسموحة (15 من ركلة جزاء)، وأدرك الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي التعادل لبيراميدز (45+2).

ونشب الحريق بعد بداية الشوط الثاني بقليل وتحديداً في غرفة كهرباء خلف مقصورة الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة ونزول الجماهير إلى الملعب بعد تعرض البعض لحالات اختناق طفيفة.

وانتظر حكم المباراة محمد سلامة قرابة نصف ساعة، قبل أن يعلن عن إيقافها بسبب استحالة استكمالها، ومن المقرر أن تعلن رابطة الأندية عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في وقت لاحق.

وتقدم سموحة عبر قائده حسام حسن من ركلة جزاء اقتنصها طارق علاء اثر تعرضه للعرقلة من مهند لاشين (15).

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لإدراك التعادل عندما مرر الظهير الأيسر كريم حافظ كرة عرضية ارتقى إليها ماييلي برأسية قوية سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وطرد سليمان بعد ست دقائق لإعاقته ماييلي المنفرد خارج المنطقة (45+8).

وفي مباراة ثالثة، فاز البنك الأهلي على مضيفه المقاولون العرب 4-1.

وتختتم المرحلة السبت بلقاءات بلدية المحلة مع إنبي، والزمالك مع سيراميكا كليوباترا، والاتحاد مع الداخلية.