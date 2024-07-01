دي بروين يتقدم في «السباق إلى دبي» للجولف

دبي (الاتحاد)



أحرز الألماني مارسيل سايم، لقب بطولة إيطاليا المفتوحة للجولف، التي اختتمت الأحد، وهو الإنجاز السادس في مسيرة اللاعب، في جولة «دي بي ورلد» التي تُقام بدعم من موانئ دبي العالمية، تحت شعار «السباق إلى دبي».

ونجح سايم «43 عاماً»، في إثبات أن العمر «مجرد رقم»، بعدما تفوق على الإيرلندي الشمالي توم ماكبين بـ «الجولة الفاصلة»، بواقع 3 ضربات تحت المعدل، مقابل 4 ضربات تحت المعدل لمنافسه، وذلك بعد تساويهما في الجولات الأربع الرئيسية، بإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، ليضيف الألماني لقباً جديداً، والذي تُوج بأول ألقابه في الجولة قبل 20 عاماً، وتحديداً عام 2004.

وتمكن سايم بفضل الانتصار من التقدم 95 خطوة، ليصبح بالمركز 31 في الترتيب العالمي الصادر لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بمجموع 662 نقطة.

من جانبه، استفاد ماكبين من وصافة البطولة الإيطالية، ليتقدم إلى المركز الثامن في ترتيب «السباق إلى دبي» بإجمالي 1138 نقطة.

وكان الألماني يانك دي بروين أحد أكبر المستفيدين في البطولة، بعدما حقق المركز الثالث بإجمالي 9 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 69 خطوة، ويصبح في المركز 99 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 258 نقطة.

وتشهد «روزنامة» جولة دي بي وورلد للجولف، إقامة 44 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، على أن يكون ختام الموسم الحالي للجولة التي تطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، في ضيافة الإمارات مع نظام متجدد، عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وبطولة جولة «دي بي ورلد»، في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

وكانت بطولة إيطاليا المفتوحة واحدة من بطولات السلسلة الأوروبية، إذ يشهد الموسم الحالي إقامة 5 سلاسل دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم، في جولة «دي بي ورلد»، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب في كل منها 200 ألف دولار، من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار.

ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم، بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة «دي بي ورلد».