الإمارات تتصدر عالمياً في زيادة نصيب الفرد من الطاقة الشمسية



أبوظبي(الاتحاد)

حلت دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في نصيب الفرد من الطاقة الشمسية المركبة للفرد الواحد خلال عام 2023، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الشمسية بأوروبا 2024.

وبحسب التقرير تصدرت دولة الإمارات المشهد العالمي من حيث زيادة نصيب الفرد من الطاقة الشمسية خلال عام واحد، بعد أن أضافت 323 واط/للفرد في عام 2023، ارتفاعاً من 54 واط/للفرد فقط في عام 2022 وذلك بفضل مشاريع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق التي تم تنفيذها في عام 2023.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "نظرة عامة على سوق الطاقة الشمسية العالمية 2024-2028» حلت دولة الإمارات بالمركز العاشر عالمياً من حيث نصيب الفرد من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 708 واط/للفرد، لتصبح الدولة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قائمة وكالة الطاقة الشمسية بأوروبا.

وتصدرت الأسواق الخمسة الأولى في عام 2023 من حيث أكبر قدرة للفرد من الطاقة الشمسية المركبة كل من أستراليا في المركز الأول بواقع 1359 (واط/للفرد)، تلتها هولندا (1299 واط/للفرد)، ثم ألمانيا (996 واط/للفرد)، وبلجيكا (846 واط/للفرد)، والدنمارك (828 واط/للفرد).

وأشار التقرير إلى أن توقعات سوق الطاقة الشمسية في دولة الإمارات للفترة 2024-2028 واعدة للغاية بسبب التزام الدولة القوي بتوسيع الطاقة المتجددة، متوقعاً أن ينمو سوق الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12%، ليصل إلى 3.72 مليار كيلووات/ساعة بحلول عام 2028.

وعلى الصعيد الإقليمي، جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (التي تعتبر الإمارات جزءاً منها) في المرتبة الأخيرة خلف أوروبا والأميركتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث لم تتجاوز 27 وات/للفرد بحلول نهاية 2023، مقابل متوسط عالمي يبلغ 202 وات/للفرد وهو ما تجاوزته المناطق الثلاث الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى عدد سكان المنطقة الذي يقارب 1.8 مليار نسمة - ومن ناحية القوة الاقتصادية لبعض الدول العربية ومن ناحية أخرى انخفاض معدلات الكهرباء في العديد من الدول الأفريقية، فهناك إمكانات هائلة لنمو الطاقة الشمسية.