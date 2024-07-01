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تعليم ريادي

تعليم ريادي
2 يوليو 2024 00:15

طلبة الثانوية يجتازون عامهم الدراسي بنجاح وتفوق، ويحصدون نتاج تعبهم ومثابرتهم، بعد أن تمت تهيئة جميع عناصر التميز أمامهم، من قبل  المعلمين والقيادات المدرسية وجميع العاملين في الميدان التربوي، وأولياء الأمور، في ظل منظومة تعليمية تواكب أحدث التطورات في هذا القطاع، وتوفر بيئة تعليمية عصرية ترتقي بجودة المخرجات التعليمية، وتتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه أجيال المستقبل.
التعليم يتصدر أولويات القيادة الرشيدة الحريصة على دعم مسيرة الطلبة وفق رؤية وطنية تستهدف تزويد الأجيال الجديدة بأفضل المعارف والمهارات وأدوات التكنولوجيا، وتشجع على الابتكار، وتنشد الريادة والتنافسية،  للارتقاء بجودة التعليم وتوظيفه في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يعزز مكانة الإمارات مركزاً جاذباً للتميز الأكاديمي.
نتائج الثانوية العامة تعكس نجاح الجهود الوطنية في الارتقاء بالطالب والمعلم والبيئة التعليمية، وتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم الحكومي والخاص على مختلف الصُعد، إضافة إلى التأكيد على استمرارية تطوير وتحسين قطاع التعليم ليصل إلى أعلى المستويات، كما تجسد اهتمام الدولة في بناء جيل واعٍ، متسلح بالعلم والمعرفة؛ ذلك أن العلم أساس بناء الإنسان، وطريق التنمية، والدافع للارتقاء بالأمم.

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