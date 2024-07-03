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الرياضة

البرازيل تضرب موعداً نارياً مع أوروجواي في «كوبا أميركا»

البرازيل تضرب موعداً نارياً مع أوروجواي في «كوبا أميركا»
3 يوليو 2024 07:49

كاليفورنيا (أ ف ب)

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اكتفت البرازيل بالتعادل مع كولومبيا 1-1، في الجولة الأخيرة، من دور المجموعات، في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، في سانتا كلارا «كاليفورنيا»، فوقعت بمواجهة أوروجواي القوية في الدور ربع النهائي.
وكانت البرازيل التي تعادلت افتتاحاً أمام كوستاريكا 0-0، ثم حققت فوزاً كبيراً على باراجواي 4-1، بحاجة لتحقيق الفوز لتخطي كولومبيا، وتصدّر المجموعة الرابعة.
بيد أن الهدف الافتتاحي لرافينيا من ضربة حرّة رائعة (12) لم يكن كافياً، في ظل معادلة دانيال مونيوس قبل الدخول إلى غرف الملابس (45+2).
رفعت كولومبيا رصيدها إلى سبع نقاط، لتلاقي بنما في دور الثمانية، فيما حلّت البرازيل ثانية بخمس نقاط، لتضرب مواجهة نارية مع أوروجواي حاملة اللقب 15 مرة قياسية بالتساوي مع الأرجنتين.
قال مسجّل هدف البرازيل رافينيا لشبكة فوكس سبورتس الأميركية «فريقهم أكثر تناغماً، يلعبون منذ فترة مع بعض ومدربهم في موقعه قبل مدربنا».
تابع لاعب برشلونة الإسباني «فريقنا يتطوّر وعلى المسار الصحيح، للأسف لم يكن المركز الذي نريده، لكن من يريد إحراز اللقب يتعيّن عليه الفوز على كل المنتخبات».
وكانت أوروجواي، بقيادة المدرّب الأرجنتيني الفذّ مارسيلو بييلسا، قد حققت ثلاثة انتصارات في الدور الأول على بنما، الولايات المتحدة وبوليفيا.
وفي الوقت عينه، لم يكن فوز كوستاريكا على باراجواي 2-1 كافياً لبلوغ ربع النهائي، إذ تخلّفت بفارق نقطة عن البرازيل.

 

أميركا
كوبا أميركا
البرازيل
أوروجواي
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