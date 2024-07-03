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محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بجهود «الفجيرة للرياضات البحرية»

محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بجهود «الفجيرة للرياضات البحرية»
3 يوليو 2024 17:00

الفجيرة (وام)
أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالدور الذي يلعبه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بوصفه صرحاً فاعلاً ومؤثراً في مجال تطوير الرياضات البحرية بمختلف أنواعها ورعاية الموهوبين من أبناء الدولة.
وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه حكومة الفجيرة من أجل جعل الإمارات أفضل الوجهات الرياضية والسياحية في المنطقة والشرق الأوسط، وهنأ أسرة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالنجاحات الكبيرة التي حققها منذ تأسيسه ومنحته مكانة دولية مرموقة خلال مسيرة امتدت ربع قرن من العمل والنجاح.
جاء ذلك خلال لقائه أحمد ابراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية بمقر «الفيكتوري» في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وتسلم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة ال نهيان خلال اللقاء درعاً تذكارية من نادي الفجيرة والإصدار التوثيقي الخاص بمسيرة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والذي صدر بمناسبة احتفاله بيوبيله الفضي (1999-2024).

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نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
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