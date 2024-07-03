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تداعيات إنسانية

تداعيات إنسانية
4 يوليو 2024 00:01

الإمارات تسارع لاحتواء أي تداعيات إنسانية على سكان غزة ناتجة عن الحرب الدائرة منذ نحو تسعة أشهر، حيث استقبلت عبر عملية «الفارس الشهم 3» نازحين من شرق خان يونس، والذين وصل عددهم إلى 400 ألف نازح فروا من أهوال الحرب، كما قدمت لهم المساعدات الغذائية والمواد الأساسية، للتخفيف من الظروف الكارثية للشعب الفلسطيني في القطاع الذي لم يعد فيه مكان آمن للسكان.
الإمارات موجودة بقوة على الساحة الإنسانية في غزة منذ أن أطلقت عملية «الفارس الشهم 3»، بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر مبادرات نوعية شملت جميع الجوانب الإغاثية من مستلزمات غذائية وصحية وعلاجية، وتوفير مياه الشرب، وغيرها، كما عملت من خلال التعاون والشراكات الدولية على بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة للأزمة.
الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة، شكلت موضع اهتمام إماراتي، في إطار التزام الدولة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم الدعم الإنساني اللازم له، وبالسبل الممكنة كافة، براً وبحراً وجواً، بالتزامن مع تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز فرص الوقف الفوري لإطلاق النار، والتأكيد على أهمية اعتماد نهج استراتيجي شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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