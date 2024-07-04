المرزوقي يفتتح «الإمارات للشطرنج»

دبي (الاتحاد)



افتتح عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج، بطولة الإمارات الفردية للفئات المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات، للذكور والإناث، والتي تستمر إلى 10 يوليو الجاري، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتشهد مشاركة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون 9 أندية، بحضور سلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني، وعثمان موسى، رئيس الجهاز الفني لنادي دبي للشطرنج، وسعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ومحمد الحسيني، المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى في مسابقة الرجال، عن فوز عمار السدراني «الفجيرة» على عبدالله محمود «نادي دبي للشطرنج»، وحمدان الحمد «أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية» على حمد البلوشي «دبي للشطرنج»، وإبراهيم سلطان «دبي للشطرنج»، على محمد العلي «الفجيرة للشطرنج»، وعبدالرحمن الطاهر «الشارقة الثقافي للشطرنج» على زميله سلطان جابر الزرعوني، وخليفة البلوشي «دبي للشطرنج» على زميله مسفر المسافري.

وأسفرت نتائج الطاولات الأولى في بطولة السيدات، عن فوز وافية درويش «العين للشطرنج والألعاب الذهنية» على لؤلؤة خليفة الحمادي «أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية»، وأحلام راشد «دبي للشطرنج»، على زميلتها زينب محمد خالد، وعائشة سرحان المعيني «نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة»، على عائشة الزرعوني «دبي للشطرنج»، فيما تعادلت هلا جمال «دبي للشطرنج»، مع عائشة سيف العلي من «فتيات الشارقة»، وفازت حنان خليل «الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة» على حنين جمال «نادي دبي للشطرنج».

وفي مسابقة تحت 10 سنوات، للذكور، فاز صقر عيسى من «الشارقة للشطرنج والثقافة» على خليفة المهيري «دبي للشطرنج، وإسكندر البلوشي «أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية» على خالد وليد «دبي للشطرنج»، وسيف العفيفي من نادي أبوظبي على خلفان عمر من نادي دبي، وحمدان العلي من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على مكسيم العلي لاعب نادي دبي، وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، فازت عائشة العلي على مريم الفهيم وعائشة الكتبي على نورة الأميري، وتعادلت فرح البلوشي مع سارة المرزوقي، وفازت سارة العلي على فاطمة الشامسي.

وفي مسابقة تحت 8 سنوات للذكور، فاز عبدالرحمن العلي على منيف الكعبي ومحمد الحمودي على أحمد الزاحمي وأحمد الزعابي على محمد النقبي وفي فئة الإناث تحت 8 سنوات، فازت عائشة المراشدة على ماريا البلوشي وموزة خالد على بدرية السويدي ومريم النعيمي على شيخة الكتبي.