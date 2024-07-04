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الوحدة يتعاقد مع أوجبو

الوحدة يتعاقد مع أوجبو
4 يوليو 2024 14:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، مع النيجيري فافور أوجبو «20 عاماً»، قادماً من ريد ستار الصربي، ويتم قيده ضمن فئة المقيمين، وذلك ضمن استراتيجية «العنابي» لاستقطاب المواهب، ومساعيه لتعزيز صفوف الفريق الأول.
ورحب مجلس إدارة النادي، متمثلاً في أحمد عوض العتيبة، نائب رئيس مجلس الإدارة، باللاعب في «موطن الأبطال»، متمنياً لهُ التوفيق والنجاح.
وأضاف العتيبة أن اللاعب الشاب قدم مستوى لافتاً، خلال الموسم الماضي، مثمناً تعاون ريد ستار في إتمام إجراءات التعاقد.
وأكد أوجبو سعادته بهذه الخطوة الكبيرة في بداية مشواره، ووعد بمزيد من الجهود والقتالية داخل أرض الملعب.
 

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