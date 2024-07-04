تهنئة كافينديش بتحطيم رقمه في «طواف فرنسا»



ديجون (د ب أ)



هنأ الدراج البلجيكي السابق إيدي ميركس، البريطاني مارك كافينديش، بعدما حطم رقمه في عدد مرات الفوز في طواف فرنسا الدولي «تور دي فرانس».

وقال ميركس «79 عاماً» عبر حسابه بمنصة تبادل الصور (إنستجرام): «تهانينا لمارك كافينديش بمناسبة إنجازه التاريخي، ياله من شخص رائع يحطم رقمي».

ونجح البريطاني كافينديش «39 عاماً في خطف الفوز رقم 35 في تاريخه بالسباق، وذلك الأربعاء، ليتقدم بفارق سباق واحد عن ميركس.

ورغم ذلك حقق ميركس الفوز بـ «تور دي فرانس» خمس مرات بالإضافة إلى خمسة ألقاب في طواف «جيرو دي إيطاليا»، وثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم.