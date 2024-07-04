«مِديم».. نموذج أصيل

نموذج «مِديم لأعراس النساء»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، مبادرة تسهم في بدء حياة زوجية مستقرة دون ترتيب تكاليف مادية كبيرة على العروسين، كما تقود إلى تماسك بناء الأسرة التي يشكل الاهتمام بها، وتوفير متطلباتها واحتياجاتها، وتمكينها من أداء دورها، واستقرارها ورفاهها، أولوية لدى القيادة الرشيدة، كون الأسرة تشكل أساس المجتمع القوي والمزدهر في حاضره ومستقبله.

«مِديم» نموذج نوعي يستهدف إقامة أعراس تحاكي أصالة الماضي، وتستلهم القيم الإماراتية، وتتمتع بتفاصيل الحفلات العصرية المميزة والأنيقة، على أنها تتسم بالاعتدال والبعد عن البذخ والمبالغة في التجهيزات، كي لا تفرض أعباء إضافية وغير ضرورية على الزوجين في بداية حياتهما الأسرية، وتحفز الشباب الراغبين بالزواج للإقدام على الخطوة، كما تزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أساس قوي للأسرة.

المبادرة، التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، دعوة لتغيير ممارسات في إقامة حفلات زفاف لطالما شكلت عبئاً على الشباب المقبلين على الزواج، وكانت أحياناً سبباً في تعثر الحياة الزوجية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف حالياً؛ لذلك من الضروري العودة إلى عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الأصيل، والاقتداء بهذا النموذج، والمساهمة في انتشاره، دعماً لتأسيس الأسر الآمنة والمستقرة.