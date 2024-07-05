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العواني وأشرف صبحي يبحثان ملفات العمل المشترك

العواني وأشرف صبحي يبحثان ملفات العمل المشترك
5 يوليو 2024 11:22

القاهرة (وام)

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بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، في القاهرة، مع عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مجموعة من ملفات العمل المشترك.
وتم خلال اللقاء مناقشة الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، في نسختها الثامنة، والتي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وتستهدف الجائزة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، التي حققت إنجازات بارزة في المحافل الرياضية، وصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي في مختلف مجالاته.
حضر اللقاء عادل سعيد اليعقوبي، مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، ناصر يوسف الزعابي، مدير مكتب الأمين العام.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، عمق العلاقات المصرية الإماراتية التي تزداد نمواً مع مرور الزمن، مثمناً التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة.
وأوضح صبحي أن التعاون المشترك يُعد ترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تمتد على مستوى الشعبين المصري والإماراتي، في ظل روابط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.
وعبر الوزير عن ترحيبه بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بشأن مبادرة وجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
واستعرض مسؤولو مجلس أبوظبي الرياضي، في فيديو ترويجي مراحل الجائزة؛ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح في نسختها الثامنة، وحتى موعد حفل الجائزة في 13 نوفمبر المقبل، لصاحبات البصمة الفارقة في التميز الرياضي، بمختلف مجالاته في 9 فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها مليوناً و800 ألف درهم.
وتتضمن الجائزة فئات أفضل رياضية عربية، والجائزة المالية المخصصة لها 500 ألف درهم، وأفضل رياضية إماراتية وجائزتها المالية 300 ألف درهم، وأفضل رياضية ناشئة وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل رياضية بارالمبية وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل مدرب/ مدربة وجائزتها 150 ألف درهم، وأفضل إعلامية رياضية، وجائزتها 100 ألف درهم، وأفضل فريق وجائزته 300 ألف درهم، وأستُحدِثَت فئة جديدة منذ النسخة السابعة، وهي جائزة أفضل أم رياضية، وجائزتها 150 ألف درهم.

الإمارات
مجلس أبوظبي الرياضي
عارف العواني
مصر
أشرف صبحي
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