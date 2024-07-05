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الرياضة

ليون يتعاقد مع فينيسيوس

ليون يتعاقد مع فينيسيوس
5 يوليو 2024 15:01

باريس (د ب أ)

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أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي،، تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي ابنير فينيسيوس بعقد يمتد لخمسة أعوام.
وأوضح ليون، الفائز بلقب الدوري الفرنسي سبع مرات، أن الصفقة بلغت قيمتها ثمانية ملايين يورو «ثمانية ملايين و700 ألف دولار»، مع حصول ريال بيتيس الإسباني على 20% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.
وجاء التعاقد مع فينيسيوس «24 عاماً» لتعويض رحيل هنريكي، وأصبح اللاعب البرازيلي رقم 27 الذي يرتدي قميص الفريق.
وبدأ فينيسيوس مسيرته في بونتي بريتا قبل الانتقال إلى أتلتيكو بارانينسي في 2019 وتوج مع منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 ثم انضم إلى بيتيس في 2023.

 

الدوري الفرنسي
ليون
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
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