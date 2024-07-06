إندريك «أساسياً للمرة الأولى» مع البرازيل في مواجهة الأوروجواي

لاس فيجاس (أ ف ب)

سيخوض المهاجم الشاب إندريك أوّل مباراة أساسية له مع منتخب البرازيل عندما يواجه الأوروجواي في مباراة مرتقبة ضمن ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم، بحسب ما قال مدرّبه دوريفال جونيور.

سيحلّ ابن السابعة عشرة بدلاً من النجم فينيسيوس جونيور الموقوف، بعد حصوله على إنذاره الثاني في البطولة خلال التعادل الأخير مع كولومبيا في ختام دور المجموعات.

إندريك الذي سينضمّ إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في نهاية البطولة، سيشكّل ثنائياً مع لاعب ريال مدريد الآخر رودريجو إلى جانب مهاجم برشلونة الإسباني رافينيا، في المباراة المقرّرة الليلة في لاس فيجاس الأميركية.

وستكون المباراة مهمة لإندريك، الذي خاض حتى الآن تسع مباريات مع البرازيل دخل جميعها كلاعب بديل.

وقال دوريفال انه كان ينوي الدفع تدريجاً بإندريك، لكنه اصبح واثقاً من جاهزيته للعب ضد الأوروجواي: «خسرنا لاعباً هاماً بالطبع، لكننا ربحنا لاعباً صاعداً يتطلّع لانتهاز الفرصة، قد تكون لحظة إندريك».



وتابع: «قلنا دوماً إننا لا نريد التسرّع بالدفع بإندريك، وبأنه سيحصل على الفرصة في الوقت المناسب».

بعمر 17 عاماً و11 شهراً، هو ثاني أصغر لاعب في كوبا أميركا، بعد الإكوادوري كندري بايس البالغ 17 عاماً وشهراً واحداً.

وقدّم إندريك الذي سينتقل من بالميراس إلى ريال مدريد مقابل 64 مليون دولار، بداية مميّزة في مشواره مع البرازيل، وسجّل باكورة أهدافه الدولية خلال الفوز على إنجلترا 1-0 على ملعب ويمبلي في مارس، ثم أضاف اثنين في وديتين ضد إسبانيا والمكسيك.

وعندما سئل قبل البطولة عن موعد خوضه أولى مبارياته أساسياً، قال: «وحده الله والبروفسور دوريفال يعلمان، سأتابع العمل والانتظار، لا أحد يحتاج لحرق المراحل».

وعن مواجهة الأوروجواي، حاملة اللقب 15 مرّة قياسية في بطولة كوبا أميركا، قال دوريفال جونيور: «هم فريق يستحق كامل احترامنا، وهذه مباراة جديرة بنصف لنهائي أو النهائي، نحن غريمان نعرف بعضنا البعض ونتبادل الاحترام وستكون مباراة عظيمة».