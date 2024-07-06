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ريادة الفضاء

ريادة الفضاء
7 يوليو 2024 00:15

الإمارات استطاعت بناء برنامج متفرد في قطاع الفضاء، وحققت أهدافها في صناعة نموذج اقتصادي معرفي، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي سعت إلى بناء برنامج الإمارات للفضاء من خلال تأهيل كوادر وطنية من رواد الفضاء، وتعزيز الشراكات الدولية والأممية، وترسيخ أسس الصناعة الوطنية والاستثمار في قطاع الفضاء، إضافة إلى خدمة الإنسانية في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية.
10 سنوات على انطلاق وكالة الإمارات للفضاء، لكن الطموح سبق ذلك التاريخ بعقود، عندما استثمرت القيادة الرشيدة في الإنسان، ومكنت أبناء الوطن في مختلف القطاعات، ومهدت الطرق أمامهم للوصول إلى الفضاء، فحققوا إنجازات نوعية في مجال الفضاء خلال عقود عشرة فقط، لتحجز الإمارات موقعها بين أكبر اللاعبين الدوليين في هذا الاقتصاد الواعد.
مشاريع فضاء إماراتية نوعية، جسدت تميز هذا القطاع الوطني بكوادره ومهامه وبنيته التحتية، وكل ما يرتبط به من صناعات المستقبل، وشكلت مرتكزاً لشراكات في مشاريع علمية عالمية وإنسانية كبيرة، في الوقت الذي تمهد فيه الدولة الطريق أمام مهمات فضائية جديدة في المستقبل، تصل بنا إلى القمر، لضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع، ولتصبح الإمارات واحدة من أسرع البلدان نمواً في صناعة الفضاء.

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