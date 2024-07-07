روسيا تتقدم في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها حققت تقدما جديدا في جبهة القتال في شرق أوكرانيا.

وقالت موسكو إنها سيطرت على بلدة أخرى في منطقة دونيتسك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن وحدات من الجيش الروسي سيطرت "على بلدة تشيغاري" في دونيتسك، وهي إحدى المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها.

وأضافت أن القوات الروسية قامت عبر ذلك "بتحسين وضعها التكتيكي".

ويحقق الجيش الروسي مكاسب على الأرض منذ أشهر. وتعتبر كييف أن أسوأ المعارك على الجبهة تجري حاليا في منطقة دونيتسك.

كانت روسيا أعلنت، أمس السبت، أن قواتها سيطرت على قرية "سوكيل" في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وكرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مطلبه بأنه من أجل الوصول إلى السلام يجب أن تنسحب أوكرانيا من المناطق التي أعلنت روسيا ضمها منذ سبتمبر 2022 وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.

وتواصل القوات الروسية التقدّم ميدانيًا منذ أشهر. وأعلنت روسيا، في الأيام الماضية، السيطرة على قرى عدة ضمن هجومها الجديد الذي بدأ في مايو الماضي.