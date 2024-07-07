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بدء إغلاق موانئ أميركية مع اقتراب العاصفة "بيريل"

آثار دمار خلفه الإعصار "بيريل" في منطقة الكاريبي
7 يوليو 2024 20:56

بدأت موانئ على ساحل ولاية تكساس الأميركية في الإغلاق أو تقييد حركة الملاحة، اليوم الأحد، استعدادا للعاصفة المدارية "بيريل"، والتي من المتوقع أن تشتد وتتحول مجددا إلى إعصار من الفئة الأولى قبل أن تجتاح المنطقة في وقت متأخر من المساء.
خلفت العاصفة، التي وصلت شدتها في مرحلة ما إلى إعصار من الفئة الخامسة، دمارا عبر منطقة البحر الكاريبي. واجتاحت جاميكا وجرينادا وسانت فنسنت وجزر جرينادين، وتسببت في هطول أمطار غزيرة على شمال فنزويلا.
وأعلن ميناء "كوربوس كريستي" في تكساس الإغلاق، اليوم الأحد، مع توقع هبوب رياح عاتية في غضون 12 ساعة.
يبعد الميناء نحو 322 كيلومترا عن مدينة هيوستن، المركز الرئيسي لتصدير النفط الخام في الولايات المتحدة. وقد يؤدي إغلاق الموانئ إلى توقف مؤقت لصادرات النفط الخام وتعطل شحنه إلى المصافي وكذلك شحن وقود السيارات من تلك المصافي.
في الوقت نفسه، تتوقع موانئ هيوستن وجالفستون وفريبورت وتكساس سيتي، هبوب رياح عاتية خلال 24 ساعة، وعلقت حركة السفن القادمة إلى هذه الموانئ.

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المصدر: رويترز
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