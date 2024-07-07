هولندا تتعهد بتسليم أسلحة متطورة لأوكرانيا

تعهدت هولندا بالبدء في تسليم طائرات مقاتلة متطورة من طراز "أف-16" إلى أوكرانيا "دون تأخير"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب خلال زيارة إلى كييف.

وتأمل أوكرانيا أن تساعدها هذه الطائرات الأميركية المتطورة في حماية مدنها بشكل أفضل.

وقال فيلدكامب، في أول زيارة دولية له منذ توليه منصبه، إن هولندا مستعدة لإرسال الطائرات إلى كييف بعد حصولها على تراخيص التصدير اللازمة الأسبوع الماضي.

وأضاف، في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوكرانية أمس السبت "الآن بعد حصولنا على تصاريح التصدير لأولى مقاتلات أف-16، سوف يتم تسليمها من دون تأخير".

وأحيطت رحلة الوزير إلى كييف بالسرية، حتى الأحد، لأسباب أمنية.

ولم يقدم فيلدكامب مزيدا من التفاصيل أو يحدد تاريخا لوصول أول مجموعة من 24 طائرة أف-16 إلى أوكرانيا.

وفيلدكامب جزء من ائتلاف حاكم جديد في هولندا يعد حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز أكبر أحزابه.

وأكدت الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين بعد أشهر من المفاوضات لتشكيلها، وكذلك فيلدرز أيضا، على دعم هولندا لأوكرانيا.

وطالبت كييف بتسليمها مقاتلات أف-16 بعد فترة قصيرة على بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وتلقى طيارون وطواقم أوكرانية تدريبا لشهور في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على قيادة هذه الطائرات المتطورة تحضيرا لوصولها.

وتعهدت الكثير من دول الناتو بتسليم كييف هذا الطراز من الطائرات الأميركية التي تتميز بدقتها وسرعتها ومداها.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة صحفية في مايو الماضي، إن كييف بحاجة إلى حوالى 130 طائرة من هذا الطراز.

لكن الدول الغربية تعهدت بمنح بلاده أقل من 100.

وقالت روسيا إن قواتها ستستهدف أي معدات عسكرية غربية، بما في ذلك طائرات أف-16، ترسل إلى كييف.