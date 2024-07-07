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علوم المستقبل

علوم المستقبل
8 يوليو 2024 00:15

المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وفي مقدمتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تشكل داعماً رئيساً في تنفيذ الإمارات استراتيجيتها الهادفة لجعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، وتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة، من خلال طرح أكثر من 44 برنامجاً أكاديمياً تستقطب المواهب، وتواكب مخرجاتها تطورات هذا المجال الحيوي في سوق العمل.
المؤسسات الأكاديمية إحدى أهم روافع وصول الإمارات لتحقيق أهدافها التنموية، كونها تضطلع بمهمة إعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في تخصصات عديدة، ومنها الذكاء الاصطناعي، ليكون أبناء الوطن رواد المستقبل في مجالات التكنولوجيا والابتكار والإبداع، كما أنها تشكل الوجهة المثالية للبحوث والدراسات، وتعمل على تطوير قوى عاملة ماهرة ومتنوعة في هذا المجال الذي يشكل أساساً في بناء اقتصاد المستقبل.
الإمارات ماضية بمسيرتها لتكون رائدة في المنطقة والعالم في دعم تبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الريادة التكنولوجية في خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، إضافة إلى ضرورة توظيف التقنيات المتقدمة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتعزيز مفهوم الاستدامة في مختلف المجالات، بما يخدم الإنسانية.

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الإمارات
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
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