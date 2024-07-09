دعم التوطين

القيادة الرشيدة تقدم دعماً غير محدود لمبادرات التوطين، وتحفز مختلف الجهود المبذولة لتمكين الشباب في القطاع الخاص، وتعزز تميزهم ومنافستهم في سوق العمل، إيماناً منها بأهمية بناء الكفاءات الوطنية ذات المهارات والقدرات المتقدمة تدريباً وتعليماً، وإعدادها لقيادة مسيرة المستقبل، إضافة إلى رفع مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، كونها المحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد خلال استقباله الفائزين العشرة من فئة الأفراد بجائزة «نافس»، الحرص على تشجيع الكوادر الوطنية لمواصلة تميزها في القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة في سوق العمل، موجهاً سموه تقديره لجهود مؤسسات القطاع الخاص الذي يشكل رافداً مهماً لاقتصاد الدولة، وشريكاً رئيساً في تحقيق رؤية الإمارات التنموية الطموحة.

برنامج «نافس» ساهم في توفير المناخ الأمثل لرفع نسب التوطين عبر مبادرات نوعية، أبرزها دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتقديم حزم تحفيزية وتسهيلات لشركات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة شمول القطاعات للاستفادة من مزايا البرامج، إلى جانب توفير التدريب والتوظيف ورفع تنافسية المواطن، الأمر الذي انعكس نمواً متواصلاً في أعداد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص.