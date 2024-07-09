الأربعاء 10 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دعم التوطين

دعم التوطين
10 يوليو 2024 00:01

القيادة الرشيدة تقدم دعماً غير محدود لمبادرات التوطين، وتحفز مختلف الجهود المبذولة لتمكين الشباب في القطاع الخاص، وتعزز تميزهم ومنافستهم في سوق العمل، إيماناً منها بأهمية بناء الكفاءات الوطنية ذات المهارات والقدرات المتقدمة تدريباً وتعليماً، وإعدادها لقيادة مسيرة المستقبل، إضافة إلى رفع مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، كونها المحرك الرئيس لمسيرة التنمية المستدامة. 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد خلال استقباله الفائزين العشرة من فئة الأفراد بجائزة «نافس»، الحرص على تشجيع الكوادر الوطنية لمواصلة تميزها في القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة التميز والمنافسة في سوق العمل، موجهاً سموه تقديره لجهود مؤسسات القطاع الخاص الذي يشكل رافداً مهماً لاقتصاد الدولة، وشريكاً رئيساً في تحقيق رؤية الإمارات التنموية الطموحة.
برنامج «نافس» ساهم في توفير المناخ الأمثل لرفع نسب التوطين عبر مبادرات نوعية، أبرزها دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتقديم حزم تحفيزية وتسهيلات لشركات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة شمول القطاعات للاستفادة من مزايا البرامج، إلى جانب توفير التدريب والتوظيف ورفع تنافسية المواطن، الأمر الذي انعكس نمواً متواصلاً في أعداد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص.

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم العمل المناخي واستدامة الموارد لمستقبل مزدهر
رئيس الدولة: القطاع الخاص رافد مهم للاقتصاد
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
التوطين
القطاع الخاص
برنامج نافس
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
آخر الأخبار
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
اقتصاد
احتضان ثورة الذكاء الاصطناعي: تعزيز الخدمات المالية من خلال الأتمتة
8 يوليو 2024
محمد البستكي أثناء إلقائه كلمة الإمارات في مجلس الأمن (الصورة من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم العمل المناخي واستدامة الموارد لمستقبل مزدهر
10 يوليو 2024
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يلقي كلمة في واشنطن أمس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماكرون: الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان انضمام أوكرانيا للناتو
10 يوليو 2024
طفل يجلس على أنقاض منزل مدمر في مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
مباحثات مُكثفة لوقف إطلاق النار في غزة
10 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين تخصص 848 مليون يوان لمكافحة الفيضانات في 12 مقاطعة
10 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©