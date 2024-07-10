غاز «الرويس»

شراكات عالمية تبرمها أبوظبي في إطار حرصها على إيجاد حلول عملية للتحول في قطاع الطاقة عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتوظيف أحدث الابتكارات في مجال الاستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية، ووقف التدهور المناخي، بما يعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، ورائدة في تنويع مصادر الطاقة، وضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يبارك اتفاق انضمام شركاء ومستثمرين عالميين إلى مشروع «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في الرويس، والذي تم توقيعه بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليضاف إلى إنجازات أبوظبي في مجال إيجاد الحلول للتحديات أمام قطاع الطاقة، وضمان تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

المشروع يساهم في تلبية الطلب الكبير عالمياً على الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، كما ينعكس إيجاباً على المستوى الوطني، من خلال تسريع جهود النمو والتقدم والتطور في مدينة الرويس الصناعية، وخلق فرص العمل للمواطنين، كما يساهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.