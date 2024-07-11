«صافرة فرنسية» لمباراة إسبانيا وإنجلترا



لندن (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، سيدير المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا «يورو 2024» بين إسبانيا وإنجلترا، التي تقام الأحد المقبل.

وذكر «اليويفا» أن ليتكسيه «35 عاماً» سيدير المباراة النهائية، وسيعاونه كل من الفرنسيين سيريل موجنيه ومهدي رحموني.

وأضاف أن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022، سيكون هو الحكم الرابع.

فيما سيكون الفرنسي جيروم بريسار هو حكم تقنية الفيديو المساعد «الفار».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ليتكسيه أدار ثلاث مباريات بدور المجموعات في النسخة الحالية من «اليورو»، وهي مواجهات إسبانيا مع جورجيا، والدنمارك أمام صربيا، وكرواتيا ضد ألبانيا، وتواجد حكماً رابعاً في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت يوم 14 يونيو الماضي وجمعت بين ألمانيا وأسكتلندا.