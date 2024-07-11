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«صافرة فرنسية» لمباراة إسبانيا وإنجلترا

«صافرة فرنسية» لمباراة إسبانيا وإنجلترا
11 يوليو 2024 17:47

 
لندن (د ب أ)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، سيدير المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا «يورو 2024» بين إسبانيا وإنجلترا، التي تقام الأحد المقبل.
وذكر «اليويفا» أن ليتكسيه «35 عاماً» سيدير المباراة النهائية، وسيعاونه كل من الفرنسيين سيريل موجنيه ومهدي رحموني.
وأضاف أن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022، سيكون هو الحكم الرابع.
فيما سيكون الفرنسي جيروم بريسار هو حكم تقنية الفيديو المساعد «الفار».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ليتكسيه أدار ثلاث مباريات بدور المجموعات في النسخة الحالية من «اليورو»، وهي مواجهات إسبانيا مع جورجيا، والدنمارك أمام صربيا، وكرواتيا ضد ألبانيا، وتواجد حكماً رابعاً في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت يوم 14 يونيو الماضي وجمعت بين ألمانيا وأسكتلندا.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
فرنسا
إسبانيا
إنجلترا
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